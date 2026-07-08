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  • Қазақстан құрамасы физикадан ең беделді халықаралық олимпиадаға қатысуда

Қазақстан құрамасы физикадан ең беделді халықаралық олимпиадаға қатысуда

Әлемдегі ең беделді зияткерлік жарыстардың бірі саналатын олимпиада 4-12 шілде аралығында ұйымдастырылып, биыл оған 90 елден 400-ден астам үздік жас физик қатысуда.

Бүгiн 2026, 05:49
АВТОР
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Оқу-ағарту министрлігі Бүгiн 2026, 05:49
Бүгiн 2026, 05:49
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Фото: Оқу-ағарту министрлігі
 
Колумбияның Букараманга қаласында мектеп оқушылары арасында физикадан 56-шы Халықаралық олимпиада (International Physics Olympiad, IPhO 2026) өтуде.

Әлемдегі ең беделді зияткерлік жарыстардың бірі саналатын олимпиада 4-12 шілде аралығында ұйымдастырылып, биыл оған 90 елден 400-ден астам үздік жас физик қатысуда.

Олимпиада аясында қатысушылар теориялық және эксперименттік кезеңдерден өтіп, күрделі физикалық есептерді шығарып, зертханалық жұмыстарды орындайды.

Оқу-жаттығу жиындарының қорытындысы бойынша жасақталған Қазақстан ұлттық құрамасының сапына бес оқушы енді.

Олар:

Әмірбек Азатбеков - Астана қаласы Нұра ауданындағы физика-математика бағытындағы NIS-тің 12-сынып оқушысы;

Ілияс Қазымбек - Астана қаласындағы Spectrum International School мектебінің 12-сынып оқушысы;

Нұргүл Егенбергенова - Астана қаласындағы NURORDA мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы;

Роман Черемнов - Астана қаласы Нұра ауданындағы физика-математика бағытындағы NIS-тің 11-сынып оқушысы;

Дамир Құрман - Алматы қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы.

Ұлттық құраманың жетекшілері:

Самат Мақсұтов - PhD докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы;

Әлішер Еркебаев - физикадан халықаралық олимпиадалардың жүлдегері.

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