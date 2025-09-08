Қазақстан құрамасы Бельгиядан жеңіліп қалды

Қазақстан ұлттық құрамасы футболдан Еуро-2025 іріктеу кезеңі аясында Бельгиямен кездесіп, ірі есеппен жеңіліп қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Лувен қаласында өткен ойында алаң иелері 4:0 есебімен басым түсті.
Али Алиев таңдаған қазақстандық құраманың негізгі сапында Мұхамеджан Сейсен қақпаны қорғап, қорғаныста Нұралы Әліп, Әлібек Қасым, Сұлтанбек Астанов, Улар Жақсыбаев пен Ян Вороговский шықты. Орталықта Серікжан Мужиков пен Рамазан Оразов өнер көрсетсе, шабуыл шебінде Максим Самородов, Оралхан Өміртаев пен Ғалымжан Кенжебек ойынды бастап шықты.
Бірінші таймда Бельгия сапынан Кевин Де Брюйне мен Жереми Доку Қазақстан қақпасына гол соғып, есепті 2:0-ге жеткізді. Үзілістен кейін Дастан Сәтпаев пен Ислам Чесноков алаңға шыққанымен, қазақстандықтар ойынды түбегейлі өзгерте алмады. Қалған төрт голды Бельгия футболшылары екінші таймда енгізіп, қорытынды есеп 6:0 болды.
Осылайша, Қазақстан құрамасы мықты қарсыласынан ойсырай ұтылып, турнир кестесіндегі жағдайын қиындата түсті.
Бұған дейін Ұлттық құрама ойыншылары Уэлстен өз алаңында 1:0 есебімен жеңілген еді.