Қазақстан Қарулы Күштерінде жоспарлы тексеру жүргізіледі

Бұл туралы министрліктің баспасөз қызметі хабарлады.

Бүгiн 2026, 08:04
Қорғаныс министрлігі Бүгiн 2026, 08:04
Бүгiн 2026, 08:04
Фото: Қорғаныс министрлігі

Қорғаныс министрі Дәурен Қосанов Қарулы Күштердің әскери басқару органдары мен әскери бөлімдеріне жоспарлы тексеру жүргізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

16-18 ақпан аралығында Алматы, Қонаев және Талдықорған қалаларында әскери техникалар тасымалданады. Соған байланысты автожолдардың жекелеген учаскелерінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының азаматтарын, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін және әлеуметтік желі қолданушыларын жалған ақпаратқа сенбеуге және тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырамыз, – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.

