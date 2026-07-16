Қазақстан негізгі азық-түлік өнімдерімен ішкі нарықты 100%-ға дейін қамтамасыз етеді
Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық және технологиялық шаралар ішкі нарықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге тікелей ықпал етеді.
2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қазақстанда азық-түлік өнімдері өндірісінің нақты көлем индексі 114,7%-ды, ал сусындар өндірісі 104,4%-ды құрады.
Өндіріс көлемінің өсуі ет, шұжық өнімдері, өсімдік және сары май, ірімшік пен сүзбе, қышқыл сүт өнімдері, жармалар, макарон өнімдері, күріш, кондитерлік өнімдер және өңделген көкөністер сияқты негізгі санаттар бойынша тіркелді.
Қазіргі таңда Қазақстанның ішкі нарығы негізгі азық-түлік өнімдері бойынша 80–100% көлемінде отандық өніммен қамтамасыз етілген. Өз өндірісінің көлемін арттыру ішкі нарықтағы бағаны тұрақтандыруға және импортқа тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар импортты толық алмастыру бағытындағы жүйелі жұмыс әлі де сыртқы жеткізілімге тәуелді болып отырған алты санат бойынша жалғасуда. Олар: құс еті, балық, шұжық өнімдері, ірімшік, қант және алма. Жаңа отандық кәсіпорындардың іске қосылуы осы өнімдер бойынша импортқа тәуелділікті кезең-кезеңімен қысқартып, негізгі азық-түлік себетінің құнын тұрақтандыруға ықпал етеді.
Бағаны тұрақтандыру және алыпсатарлық үстемеақылардың алдын алу мақсатында Үкімет ірі сауда желілерімен тікелей жұмыс кездесулерін өткізіп, өңірлерде тұрақты түрде фермерлік жәрмеңкелер ұйымдастырады. Бұл жәрмеңкелерде өнімдер өндірушілерден тікелей сатылып, бағасы нарықтағыдан 15–20%-ға төмен болады.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: сот бес баланың тағдырына қатысты шешім шығарды
- Еліміздің бірқатар аймағында аптап ыстық +46 градусқа дейін көтеріледі
- Қазақстандағы ең жоғары жалақы алатын өңірлер белгілі болды
- Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған
- Әкелері қайтыс болғанын 4 айдан кейін естіген: Сот шетелдегі қыздардың мұрагерлік құқығын растады