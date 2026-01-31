Қазақстан мен Қытай көлік-логистика саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді

2025 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік-логистика саласындағы ынтымақтастық аясындағы негізгі жобалар толық қарқынмен жүзеге асырылып, бұл мультимодальды тасымалдарға арналған жаңа Еуразиялық құрлық-теңіз дәлізін қалыптастыру жұмысына тың серпін берді, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша Шығыс Қытайдағы Цзянсу провинциясына қарасты Ляньюньган қаласында орналасқан Қазақстан-Қытай логистикалық базасы арқылы өткен жалпы жүк айналымы 5,1597 млн тоннаға жетіп, 13,74%-ға артқан. Бұл туралы басылымға «ГК Порт Ляньюньган» ЖШС корпорациясы хабарлаған.
Синьхуа агенттігінің мәліметінше, 2014 жылы ресми түрде іске қосылған Ляньюньгандағы Қазақстан-Қытай логистикалық базасы – «Бір белдеу, бір жол» бастамасы аясындағы алғашқы нақты жобалардың бірі. Қазірдің өзінде ол Орталық Азия елдері үшін маңызды «теңіз қақпасына» айналып отыр.
2025 жылдың желтоқсан айының соңындағы жағдай бойынша базаның жиынтық жүк айналымы 43,02 млн тоннаға жетті. Бүгінде бұл база арқылы Азия мен Еуропадағы 104 станцияны қамтитын халықаралық теміржол жүк тасымалының алты бағыты өтеді. Ол Орталық Азияның бес елі үшін транзиттік тасымал, қоймалау мен логистика, сондай-ақ сауда бағытында маңызды платформаға айналды. Мұнда бидай, тұрмыстық техника, фотоэлектр модульдер сияқты 400-ден астам түрлі тауар жинақталып, әрі қарай таратылып отырады, — делінген хабарламада.
Осы жерден тауарлар халықаралық Қытай–Еуропа және Қытай–Орталық Азия теміржол жүк тасымалы бағыттары арқылы пойызбен Алматыға алты күнде, ал Өзбекстан астанасы Ташкентке шамамен 10 күнде жеткізіледі. Бұдан бөлек, Ляньюньган порты арқылы жүк теңіз жолымен әлемнің 150-ден астам елі мен өңіріндегі мыңға жуық портқа тасымалдана алады.
Ляньюньган қаласындағы «Қытай–Қазақстан халықаралық логистикалық компаниясы» бас директорының орынбасары Беделов Азильханның айтуынша, базадан Оңтүстік-Шығыс Азияға Орталық Азиядан бидай мен минералды өнімдер тиімді әрі қауіпсіз жеткізіледі, ал Орталық Азияға Қытайдан, Корея Республикасынан, Жапониядан және өзге елдерден автокөліктер, фотоэлектр өнімдері және басқа да тауарлар тасымалданады.