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Қазақстан мен Қытай арасында жаңа әуе бағыттары ашылуы мүмкін: Қай қалалар қосылады?

Қытайлық әуе компаниясы Қазақстанға бірнеше жаңа рейс ашуды жоспарлап отыр. Келіссөзде өңірлік бағыттар да талқыланды.

3 Тамыз 2026, 10:18
АВТОР
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unsplash.com 3 Тамыз 2026, 10:18
3 Тамыз 2026, 10:18
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Фото: unsplash.com

Қытайдың Urumqi Airlines әуе компаниясы Қазақстанға жаңа тұрақты рейстер ашу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Әуе қатынасын кеңейту мәселесін Көлік вице-министрі Талғат Ластаев пен әуе компаниясының вице-президенті Чжан Лян талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кездесу барысында қытайлық тарап үш жаңа бағыт бойынша рейстер ашуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді:

Үрімші – Қарағанды;
Құлжа (Инин) – Астана;
Құлжа (Инин) – Алматы.

Өз кезегінде қазақстандық тарап әуе тасымалдаушысына Өскемен мен Семей қалаларына, ал алдағы уақытта салынып жатқан Зайсан және Катонқарағай өңірлік әуежайларына да рейстер орындау мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.

Көлік министрлігінің пікірінше, бағыттар желісін кеңейту өңірлердің көлік қолжетімділігін арттырып, туризмнің дамуына және Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық байланыстардың нығаюына ықпал етеді.

Келіссөздердің жеке тақырыбы ретінде Қазақстанда бірлескен өңірлік әуе компаниясын құру мүмкіндігі қаралды. Urumqi Airlines қытайлық өндірістегі COMAC C909 ұшақтарын пайдаланатындықтан, тараптар бұл әуе кемелерін Қазақстан ішіндегі өңірлік бағыттарда, соның ішінде Зайсан, Катонқарағай және басқа да туристік бағыттарға қатынайтын рейстерде пайдалану перспективаларын талқылады.

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар азаматтық авиация саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға және бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүдделі екенін растады.

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