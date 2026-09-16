Қазақстан мен Оңтүстік Корея технологиялық және өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамытып жатыр
Осы аптада Орталық Азия мен Корея Республикасы арасындағы алғашқы саммит өтеді. Саммиттің күн тәртібі кең ауқымды болады және өнеркәсіп, маңызды минералдар, энергетика, көлік, жасанды интеллект және инфрақұрылым мәселелерін қамтиды деп күтілуде.
ҚР Президентінің жанындағы ҚСЗИ Азиялық зерттеулер бөлімінің бас сарапшысы Әлішер Тастенов атап өткендей, саммитте Орталық Азия мен Корея Республикасының басты назарында - технологиялық және өнеркәсіптік серіктестікті кеңейту талқыланады.
Оңтүстік Кореяның Қазақстан мен Орталық Азия үшін ерекше құндылығы табиғи ресурстары шектеулі елді жетекші индустриалды мемлекетке айналдыру және инновациялық экономика қалыптастыру тәжірибесінде жатыр. Корея моделінің негізгі жетістіктерінің бірі - оның күрделі өндірісті үнемі дамыту, өз технологияларын өндіру және әлемдік нарықтарда орнығу мүмкіндігі. Қайта өңдеу және шикізаттық емес экспорттың үлесін арттыруға ұмтылатын өңір елдері үшін бұл трансформация тетігінің өзі қызығушылық тудырады. Атап айтқанда, өнеркәсіптік саясат, инженерлік білім, қолданбалы ғылым және бизнес қажеттіліктері арасындағы байланыс.
Қазақстан сөзсіз еліміздің ресурстық және өндірістік әлеуеті мен Корея Республикасының технологиялық, капиталдық және инженерлік тәжірибесі арасындағы терең байланыстың болуына мүдделі. Сондықтан, Қазақстан-Корея ынтымақтастығы жаңа бірлескен кәсіпорындар құру, технологиялық құзыреттіліктерді дамыту және кадрларды даярлау басты маңызға ие болып келе жатқан кезеңге аяқ басып келе жатқанын атап өтуге болады.
Өнеркәсіптік ынтымақтастық одан әрі жақындасу үшін ең перспективалы сала болып табылады. Ынтымақтастықтың бұл бағыты автомобиль, машина жасау, металлургия және басқа да салалардағы жалпы құны 4 миллиард доллардан асатын 51 жобаны қамтиды.
Бұл көрсеткіш ынтымақтастық ауқымын көрсетеді, бірақ міндетті түрде барлық жобалар аяқталғанын немесе онымен байланысты қаражат толық пайдаланылғанын білдірмейді. Жергілікті зауыттарда Hyundai мен Kia компанияларының болуы, сондай-ақ Samsung тұрмыстық техникаларын өндіру локализацияны кеңейтудің негізін қалайды. Келесі қадам компоненттер өндірісін, электр жабдықтарын және материалдарды дамыту, сондай-ақ қазақстандық компанияларды жеткізу тізбегі қызметтеріне тарту болуы мүмкін.
Біз үшін мұндай ынтымақтастықтың экономикалық әсері технологияларды игеру тереңдігіне байланысты болады. Түпкілікті өнім өндірісінің артуы жергілікті жеткізушілердің үлесінің артуымен, инженерлік қызметтердің дамуымен және мамандарды даярлаумен қатар жүруі керек. Бұл бізге өзіміздің өнеркәсіптік базамызды нығайтуға және экспорттық мүмкіндіктерімізді біртіндеп кеңейтуге мүмкіндік береді. Айта кету керек, өндіріс орнының мүмкіндіктері ішкі сұраныстан асып кетсе, инвесторлар үшін тартымдырақ болады.
Ең стратегиялық маңызды перспектива «ресурстар-технология-өнеркәсіп» моделімен байланысты. Бұл Қазақстанның минералдық-шикізаттық әлеуеті мен кореялық технологиялық құзіреттер негізінде толыққанды қосылған құн тізбегін құруды көздейді.
Саммиттің негізгі мәселесі жасанды интеллектіні дамыту тақырыбы болмақ. Оңтүстік Корея АҚШ пен Қытаймен қатар жасанды интеллект саласындағы әлемдік көшбасшылардың үштігіне кіру үшін ауқымды мемлекеттік бағдарламаларды белсенді түрде жүзеге асыруда.
Қазақстан сияқты Корея Республикасы да жасанды интеллектінің дамуын реттейтін арнайы заң қабылдады.
Өз тарапынан Қазақстан цифрлық трансформация стратегиясы шеңберінде мемлекеттік басқаруға, экономикаға және әлеуметтік салаға жасанды интеллектті белсенді енгізуде. Alem.Cloud ұлттық суперкомпьютерлік кластері іске қосылды, ал Екібастұзда деректер орталықтарының алқабы құрылуда. Кореялық технологиялар мен жасанды интеллектті енгізудің жаңа тірек жобасы болып табылатын Алатау қаласы құрылысына ерекше назар аударылуда.
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