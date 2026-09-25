Қазақстан мен Непал дипломаттар үшін визасыз режим енгізеді
Келісім екі елдің дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерінің өзара сапарларын жеңілдетуге бағытталған.
25 Қыркүйек 2026, 07:49
БӨЛІСУ
25 Қыркүйек 2026, 07:4925 Қыркүйек 2026, 07:49
90Фото: Сыртқы істер министрлігі
Қазақстан мен Непал дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қойды.
Құжатқа Нью-Йоркте БҰҰ Бас Ассамблеясының 81-сессиясы аясында Қазақстанның Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен Непалдың Сыртқы істер министрі Шисир Ханал қол қойды.
Келісім екі елдің дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерінің өзара сапарларын жеңілдетуге бағытталған. Сондай-ақ құжат Қазақстан мен Непал арасындағы саяси және сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға ықпал етпек.
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