Қазақстан мен Непал дипломаттар үшін визасыз режим енгізеді

Келісім екі елдің дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерінің өзара сапарларын жеңілдетуге бағытталған.

25 Қыркүйек 2026, 07:49
АВТОР
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Сыртқы істер министрлігі 25 Қыркүйек 2026, 07:49
25 Қыркүйек 2026, 07:49
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Фото: Сыртқы істер министрлігі

Қазақстан мен Непал дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қойды.

Құжатқа Нью-Йоркте БҰҰ Бас Ассамблеясының 81-сессиясы аясында Қазақстанның Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен Непалдың Сыртқы істер министрі Шисир Ханал қол қойды.

Келісім екі елдің дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорт иелерінің өзара сапарларын жеңілдетуге бағытталған. Сондай-ақ құжат Қазақстан мен Непал арасындағы саяси және сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға ықпал етпек.

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