Қазақстан мен Моңғолия тауар айналымын $500 млн-ға арттырады

Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Моңғолия Премьер-министрінің орынбасары Хассуурийн Ганхуягпен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында Серік Жұманғарин сұхбаттасын жоғары мемлекеттік лауазымға тағайындалуымен құттықтап, табысты еңбек тіледі. Ол Моңғолия Қазақстанның Азия аймағындағы маңызды серіктесі екенін, ал екіжақты ынтымақтастық тарихи терең тамырлы өзара құрмет пен сенім рухында дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өтті.
Қазақ-моңғол әріптестігінің негізі ретінде сауда-экономикалық өзара іс-қимылға басты назар аударылады. Мемлекет басшылары ортамерзімді перспективада екіжақты тауар айналымын $500 млн-ға арттыру мақсатын қойып отыр. Тараптар оған екі ел арасындағы жеткізу номенклатурасын кеңейту, кооперациялық жобаларды дамыту, сауда, әкімшілік кедергілерді кезең-кезеңімен жою есебінен қол жеткізілетініне сенім білдірді.
2025 жылғы қаңтар-қарашадағы қорытынды бойынша Қазақстан мен Моңғолия арасындағы тауар айналымы $121,5 млн-ға (+5,5%), оның ішінде экспорт $113 млн-ға, импорт $8,6 млн-ға жетті. Қазақстан экспортының құрылымында темекі өнімі, рапс тұқымы, нан, ұн және кондитерлік өнім, тамақ өнімі, майлы дақыл, сондай-ақ қозғалтқыштар мен машина жасау өнімі басым. Моңғолиядан ет пен ет өнімі, кашемир, аяқ киім, кілем, жүннен жасалған бұйымдар импортталады.
Тауар айналымын одан әрі арттыру мақсатында қазақстандық тарап тікелей іскерлік байланыс орнату, сондай-ақ Қазақстандағы индустриялық және еркін экономикалық аймақтар мен экспорттық әлеуетті таныстыру үшін Моңғолияға сауда миссиясын жіберуді жоспарлап отыр.
Жиында ауыл шаруашылығы саласындағы жоғары ынтымақтастықтың әлеуеті де атап өтілді. Тараптар қазақстандық аграрлық өнім экспортын арттыру, сондай-ақ Моңғолия аумағында олардың өндірісін орнату мүмкіндігін, ветеринариялық вакциналарды жеткізу перспективасын талқылады.
Өз кезегінде Хассуурийн Ганхуяг аймақтағы әріптес тұрғысында Қазақстанның Моңғолия үшін стратегиялық маңызын атап көрсетіп, биыл екіжақты ынтымақтастықты жандандыруға сенім білдірді. Ол Қазақстанның Моңғолия мен Орталық Азия елдері арасындағы дәнекер ретіндегі рөліне тоқталып, тарифтік емес кедергілерді анықтау және жою бойынша бірлескен жұмыс тобын құруға мүдделі екенін мәлімдеді. Моңғолия тарапы стандарттау, ветеринариялық қорғау және мал шаруашылығы саласындағы өзара іс-қимылды тереңдетуге қызығушылық білдірді.
Кездесуді соңында тараптар сындарлы және өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниеттестік білдірді.