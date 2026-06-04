Қазақстан мен Моңғолия астаналары арасында әуе қатынасы ашылуда
Астана және Ұлан-Батыр қалалары арасында әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық, іскерлік және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді.
Бүгiн 2026, 08:23
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:23Бүгiн 2026, 08:23
52Фото: pixabay
Қазіргі уақытта Моңғолияның Hunnu Air әуе компаниясы Алматы – Ұлан-Батыр бағыты бойынша аптасына 3 рет жиілікпен тұрақты рейстерді орындайды. Ағымдағы жылдың 6 маусымынан бастап аталған бағыт бойынша рейстер саны аптасына 4-ке дейін артады. Осылайша, Қазақстан мен Моңғолия арасындағы рейстердің жалпы саны 2 әуе бағыты бойынша аптасына 6-ға дейін ұлғаяды.
Астана және Ұлан-Батыр қалалары арасында әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық, іскерлік және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді.
Ең оқылған:
- Футболдан әлем чемпионаты: Барлық матчтардың кестесі
- Президент бастамасы: Алатау Сити Қазақстанның стратегиялық жобасына айналуда
- Ақтауда әйелін балағаттап, қорғау нұсқамасын бұзған "Хан Тамада" қамауға алынды
- AI, логистика, туризм: Қазақстан мен Кипр үшін басым салалар қандай?
- Иран соғысты тоқтату жөніндегі келісім мүмкіндігін қарастыруда