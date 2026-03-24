Қазақстан мен ExxonMobil Хьюстондағы форумда ірі мұнай-газ жобаларын талқылады
Тараптар стратегиялық әріптестіктің ағымдағы жай-күйін және америкалық капиталдың ел макроэкономикасындағы рөлін талқылады.
АҚШ-тың Хьюстон қаласында өткен CERAWeek халықаралық энергетикалық форумы аясында ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов ExxonMobil корпорациясының өндіру жөніндегі президенті Дэн Амманнмен жұмыс кездесуін өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ерлан Ақкенженов мұнай-газ секторы Қазақстан ЖІӨ-нің 20%-ына дейін қалыптастыратынын атап өтті, ал ExxonMobil осы саладағы ірі инвесторлардың бірі болып табылады. Теңіз кен орны мен Қашаған кен орны сияқты іргелі жобалардағы бірлескен жұмыстың маңызды жетістігі – жергілікті қамтудың жоғары деңгейі, бүгінде қазақстандық мамандардың үлесі 90%-дан асады.
Кездесу барысында өткен жылдың өндірістік қорытындыларына ерекше назар аударылды. Министр Теңіз кен орнында Болашақ кеңейту жобасының сәтті аяқталғанын оң бағалады. Ал Солтүстік Каспий жобасы (Қашаған) бойынша қатысушылар өндіріс көлемін ұлғайту және Қазақстан ішінде жоғары қосылған құны бар өнім шығару үшін қажетті газ өңдеу қуаттарын дамыту бастамаларын қарастырды.
Өндірістік мәселелермен қатар, қазақстандық көмірсутектерді сенімді тасымалдау үшін экспорттық бағыттарды әртараптандыру да талқыланды.
Келіссөздердің негізгі бөлігі мұнай-газ саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективаларына арналды. Министр мемлекеттік ұстанымды нақты белгіледі: ұзақ мерзімді әріптестік Қазақстан үшін барынша экономикалық тиімділікке бағытталуы тиіс, сонымен бірге саладағы инвестициялық тартымдылық халықаралық серіктестер үшін сақталуы қажет.
Кездесу қорытындысында тараптар өндірісті кеңейту бағдарламаларын тұрақты іске асыруға өзара мүдделілігін растады. Алдағы ынтымақтастық ашық әріптестік қағидаттарына және Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қатаң қорғауға негізделетін болады.
