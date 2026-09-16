Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы жолаушылар паромын Каспий теңізіне қайта қосу жоспарлануда
Қазақстан мен Әзербайжан «Құрық – Баку – Құрық» бағыты бойынша жолаушылар қатынасын жандандыру жұмыстарын бастады. Каспий арқылы өтетін бұл желі тоқтағанға дейін жыл сайын шамамен 1,5 мың адамды тасымалдаған.
Жобаны қайта іске қосу мәселесін Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі Әлім Байель мен Баку халықаралық теңіз портының бас директоры Эльдар Салахов талқылады.
Салахов жолаушылар тасымалын қалпына келтіру жұмыстары қазақстандық тараппен бірлесіп жүргізіліп жатқанын хабарлады.
Қазақстан бұл бағыт іске қосылғаннан кейін Каспий арқылы сапар шегуге деген сұраныс артады деп күтуде. Паром қатынасы екі ел арасындағы туристік байланыстарды кеңейтіп, Орта дәліз арқылы жүзеге асатын тасымалдарға жолаушылар бағытын қосуы тиіс.
Кездесуде Әлят – Ақтау және Құрық порттары арасындағы жүк ағындары да талқыланды. Тараптар контейнерлік тасымалдау көлемінің артуын және бірлескен инфрақұрылымдық жобаларды қарастыруда.
Бұдан бөлек, Қазақстан Әлят портында бірлескен интермодальды терминал құрылысын жеделдетуге шақырды.
Әзербайжан тарапы бұл жобаны пысықтауға Баку портының бас жоспары жаңартылғаннан кейін кірісуді жоспарлап отырғанын жеткізді.
Әлят Бакуден оңтүстікке қарай шамамен 70 шақырым қашықтықта орналасқан және Еуропа, Кавказ, Орталық Азия мен Қытай арасындағы бағыттарға қызмет көрсетеді.
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