Қазақстан мен АҚШ: Ұлттық әуе қозғалысы жаңа жүйеге көшті

Қазақстан мен АҚШ арасындағы авиациялық ынтымақтастық серіктестіктің жаңа деңгейіне көтерілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ Мемлекеттік департаменті Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы авиация саласындағы ынтымақтастықтың маңызын ресми түрде атап өтті.
Мемлекеттік «Қазаэронавигация» кәсіпорны ұлттық әуе қозғалысын басқару жүйесін ауқымды жаңғыртуға кірісіп, америкалық Leidos компаниясымен жасалған 19 жылдық келісім аясында SkyLine-X платформасына көшуді бастады.
Аталған жоба Қазақстан мен АҚШ арасындағы жоғары технологиялы ынтымақтастықтың негізгі үлгілерінің бірі саналады және Вашингтонда өткен Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен АҚШ Президенті Дональд Трамптың кездесуі барысында ресми түрде аталып өтті.
Келісімді дайындау соңғы жылдардағы сала үшін ең күрделі процестердің бірі болды және дипломатиялық жұмысты, сараптамалық бағалауды әрі институционалдық кемелділікті талап етті.
Қазақстан өңірдегі ең ауқымды әуе кеңістіктерінің бірін басқарады, ал жүйенің сенімділігі – қауіпсіздіктің басты факторы. Жаңғырту бізге сенімді түрде алға жылжуға және қызмет көрсету сапасын әлемдегі жетекші орталықтар деңгейінде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деді «Қазаэронавигация» бас директоры Фаат Фаритович.
АҚШ тарапы да Мемлекеттік департаменттің ресми материалдарында бұл жобаның маңызын атап өтіп, оны авиация, цифрлық технологиялар және көлік инфрақұрылымына салынған инвестициялармен қатар стратегиялық серіктестікті тереңдетудің маңызды элементі ретінде атады.
SkyLine-X платформасына көшу аэронавигациялық инфрақұрылымды кешенді жаңартуды көздейді. Бұл жабдықтарды жаңғыртуды, әуе кеңістігін автоматтандырылған мониторингтеуді, маршруттарды дәлірек болжауды және диспетчерлік орталықтар арасындағы үйлестіру сапасын арттыруды қамтиды.