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Қазақстан-Марокко арасындағы достық халқымыздың игілігі жолында ұдайы дами береді – Тоқаев

Мемлекет басшысы Марокко Короліне құттықтау жеделхатын жолдады

30 Шілде 2026, 10:09
АВТОР
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Ақорда 30 Шілде 2026, 10:09
30 Шілде 2026, 10:09
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммед пен оның отандастарын Марокко Корольдігінің төл мерекесі – Таққа отырған күнімен құттықтады.

Қазақстан мен Марокко арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастық бауырлас халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммедтің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Марокко халқына бақ-береке тіледі.

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