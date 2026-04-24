Қазақстан IT-таланттарды тартатын орталыққа айналуда
Қазақстан «Digital Nomad Residency» бағдарламасы арқылы шетелдік IT-мамандарды тартып, жаһандық цифрлық хабқа айналу бағытын күшейтіп келеді.
Қазақстан әлемнің түкпір-түкпірінен IT-мамандар үшін тартымды елге айналып жатыр. Елде «цифрлық көшпенділерге» арналған екі негізгі бағдарлама жүзеге асырылады.
Digital Nomad Residency бағдарламасы елді өңірдегі жетекші IT-орталықтардың біріне айналдыру жөніндегі стратегиялық міндетке маңызды жауап болды.
Қазіргі уақытта бағдарлама бойынша әлемнің 30 елінен 700-ден астам өтінім берілді, ал 120-дан астам маман ресми мәртебе алды. 2030 жылға қарай жасанды интеллект саласында 10 000 маман даярлау және IT-қызметтер экспортын 5 млрд долларға дейін ұлғайту жоспарланған. Бұл көрсеткіштерге қол жеткізу жергілікті таланттар мен тартылған сарапшылардың белсенді өзара іс-қимылын талап етеді.
Қазақстанның экожүйесі Кремний алқабынан және әлемнің жетекші университеттерінен келген мамандар үшін ерекше тартымдылыққа ие екенін дәлелдеуде. Мысал ретінде АҚШ-тан келген отбасыны айтуға болады: отағасы – Stanford түлегі, VirtuousAI компаниясында Graph AI бағытының жетекшісі, ал жұбайы – UC Berkeley түлегі, визуалды дизайнер. Олар өз амбицияларын жүзеге асыру үшін Қазақстанды таңдады. Өтінім беруден бастап құжаттарды алуға дейінгі барлық процесс небәрі 5 күнді алды. Бұл жаһандық таланттар үшін жасалып жатқан жылдамдық пен сервистің жаңа стандарты.
Қазірдің өзінде AI, Big Data және киберқауіпсіздік саласындағы сарапшылардан 600-ден астам өтінім түсті. Барлық процесс Astana Hub арқылы толық онлайн форматта жүзеге асырылады және жан-жақты сүйемелдеумен қамтамасыз етіледі.
