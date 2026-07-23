Қазақстан халық партиясы сайлауалды үгіт-насихаттың басталуына орай акция өткізді
Шараға 100-ге жуық адам қатысты.
Қазақстан Халық партиясы үгіт-насихат науқанының басталуына орай елордадағы «Ғашықтар» саябағында акция өткізді.
Оған ҚХП төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов, депутаттыққа кандидаттар мен белсенділер қатысты. Жарық құрылымдары пайдаланылған флешмобта партияның аббревиатурасы құрастырылды, ол құс ұшар биіктіктен анық көрінді. Іс-шара 100-ден астам қатысушының басын қосты. Олар бірліктерін, сондай-ақ ашық әрі мазмұнды саяси бәсекеге дайын екендіктерін көрсетті.
Пікірлестерінің алдында сөз сөйлеген Нұрсұлтан Шоқанов ҚХП әрбір азамат үшін күресуді ешқашан тоқтатпайтынына сенім білдірді.
«Көпшілігі бізді тек медиалық тұлғалардан тұрады деп жатады. Іс жүзінде партиялық тізімімізде артында халқы бар адамдар бар екені ақиқат. Бірақ олардың артында сонымен бірге кәсіпқойлардың қуатты, терең әрі жоғары деңгейлі командасы тұр», – деп атап өтті Нұрсұлтан Шоқанов.
Акция барысында партия өкілдері рамзиздік түрде жалаушаларды желбіретіп, үгіт-насихат науқанының басталғанын белгіледі және ақпараттық материалдар мен буклеттерді таратуға әрі жапсыруға кірісті. Халық партиясы алдағы жұмысқа мұқият дайындалды. Бүкіл ел бойынша партия филиалдары мен өкілдіктері негізінде 155 сайлау штабынан тұратын қуатты желі құрылды: 17 облыстық, Астана, Алматы және Шымкентті қосқанда 29 қалалық және 109 аудандық штаб.
Құрылтай депутаттарының сайлауы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 1 шілдедегі Жарлығымен 2026 жылғы 23 тамызға белгіленген. Бұл Қазақстанның заң шығарушы өкіметтің бір палаталы моделіне көшуінен кейінгі алғашқы сайлау болмақ.
Кандидаттарды тіркелген саяси партиялар біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша ұсынады. Құрылтай депутаттығына кандидат Қазақстан азаматы болуы, соңғы он жылда елде тұрақты тұруы және жасы 25-тен кем болмауы тиіс. Партиялық тізімдегі әйелдердің, жастардың және мүгедектігі бар адамдардың жиынтық үлесі кемінде 30%-ды құрауы керек. Бұл талап алынған мандаттарды бөлу кезінде де сақталуы қажет.
Кандидаттарды ұсыну 13 шілдеде аяқталды. Дегенмен, алдағы Құрылтай сайлауына қатысушылардың түпкілікті саны тіркеу аяқталғаннан кейін белгілі болды. Нәтижесінде жеті партия 545 кандидат ұсынды. «Ақ жол» Қазақстан Демократиялық партиясының тізіміне 63 кандидат, «Ауыл» партиясына – 69, «Әділет» саяси партиясына – 186, «Байтақ» Қазақстан жасылдар партиясына – 47, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияға – 33, Қазақстан Халық партиясына – 72, «Respublica» партиясына – 75 кандидат кірді.
Кандидаттардың жалпы санынан: 172-сі әйелдер, 373-і ерлер, 19-ы ерекше қажеттіліктері бар адамдар, 74 кандидат 35 жасқа дейінгі азаматтар. Кандидаттардың орташа жасы 45,4 жасты құрайды.
Сайлауалды үгіт-насихат 23 шілде күні сағат 18:00-ден кейін басталып, 22 тамыз түн ортасында аяқталады.
Айта кетейік, 22 және 23 тамызда, тікелей сайлау күні кез келген жаңа үгіт-насихат жүргізуге тыйым салынады. Бұрын ілінген баспа материалдары, егер олар сайлау комиссиялары мен дауыс беруге арналған учаскелердің үй-жайларынан тыс жерде орналасса, бұрынғы орындарында қала береді.
Интернетте жарияланған материалдар да сақталуы мүмкін. Дегенмен, оларды интернет-ресурстардың басты беттеріне қайта шығаруға тыйым салынады.
ОСК мәліметінше, 1 шілдедегі жағдай бойынша Сайлаушылар тізіліміне 12 561 644 азамат енгізілді. Дауыс беру үшін 10 427 сайлау учаскесін пайдалану жоспарлануда. Сайлаушылар тізіміне енгізілгені туралы мәліметтерді 7 тамыздан бастап тексеруге болады. Осы күні есептен шығару куәліктерін беру де басталады.
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