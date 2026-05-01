Қазақстан халқы 20,5 миллионнан асты. Қай ұлт қай өңірде басым?

Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Ұлттық статистика бюросы елдегі этностық құрам бойынша жаңартылған мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан халқының жалпы саны – 20 532 240 адамды құрап отыр.

Ұлттар бөлінісіндегі көрсеткіш мынандай:

  1. Қазақтар – 14 664 202

 

  1. Орыстар – 2 943 022

 

  1. Өзбектер – 695 557

 

  1. Украиндар – 367 547

 

  1. Ұйғырлар – 309 164

 

  1. Немістер – 222 890

 

  1. Татарлар – 218 361

 

  1. Әзербайжандар – 157 568

 

  1. Кәрістер – 120 821

 

  1. Түріктер – 93 234

 

  1. Дүнгендер – 88 165

 

  1. Беларустар – 73 788

 

  1. Тәжіктер – 61 307

 

  1. Күрділер – 52 077

 

  1. Қырғыздар – 41 459

Қазақтардың ең көп саны Түркістан облысында – 1,6 млн, орыстардың жалпы санынан көпшілігі Алматы қаласында тұрады – 428 мың.

Ал өзбектер Түркістан облысында – 404 мың адам, украиндар Қостанай облысында – 83 мың, 309 мың ұйғырдың басым бөлігі Алматы қаласында тұрады – 124 мың адам.

