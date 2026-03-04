Қазақстан Газаға не үшін әскер жібереді? – СІМ түсіндірді
Әскери контингент жіберу - СІМ қазақстан қандай мақсатта әскер жіберетінін айтты.
Бүгiн 2026, 15:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 15:45Бүгiн 2026, 15:45
98Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Қазақстанның Бейбітшілік кеңесіне қосылуы аясында әскери контингент жіберу мәселесіне қатысты Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев түсініктеме берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, Мемлекет басшысы өз сөзінде Қазақстанның халықаралық тұрақтандыру күштерін қолдауға дайын екенін мәлімдеген.
Атап айтқанда, далалық госпиталі бар медициналық бөлімшелерді, сондай-ақ азаматтық-әскери үйлестіру орталығына бақылаушылар жіберу мүмкіндігі қарастырылып жатыр, – деді ол.
СІМ өкілі бұл жерде әңгіме тек операцияның гуманитарлық құрамдас бөлігі туралы болып отырғанын ерекше атап өтті.
Бұдан бөлек, Қазақстан гуманитарлық азық-түлік көмегін көрсетуге және палестиналық студенттерге еліміздің жоғары оқу орындарында білім алуы үшін бес жылдық 500 грант бөлуге дайын.
Ең оқылған:
- Алматыда мамандар балаларды оңалту орталығында тәрбиеленушіге қорлық көрсеткен
- Павлодарда жасөспірімді зорлаған ер адам 16 жылға сотталды
- Семейде ойын-сауық орталығы өртенуде
- Роналдудың ұшағы қақтығыстың өршуіне байланысты Сауд Арабиясынан ұшып кетті
- 8 наурыз қарсаңында "Алтын алқа" және "Күміс алқа" иелері 21 625 теңгеден төлемақы алады