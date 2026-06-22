Қазақстан футбол құрамасында күтпеген өзгеріс: Талғат Байсуфинов қызметінен кетті
ҚФФ ұлттық құраманың бас бапкері Талғат Байсуфиновтің отставкасын қабылдады. Оның орнына кім келетіні әзірге белгісіз.
Қазақстан футбол федерациясы (ҚФФ) ұлттық құраманың бас бапкері Талғат Байсуфиновтің қызметінен кеткенін мәлімдеді.
ҚФФ-ның ресми мәліметінше, Талғат Маруанұлы Байсуфинов Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметінен өз еркімен кету туралы шешім қабылдаған.
Қазақстан футбол федерациясы Талғат Маруанұлы Байсуфиновтің ұлттық құраманың бас бапкері қызметінен кету туралы шешімін құрметпен қабылдады. Федерация бұл шешімге өкініш білдіреді және оның таңдауына түсіністікпен қарайды, – делінген хабарламада.
Федерация өкілдері Байсуфиновтің ұлттық құрама тізгінін ұстаған кезеңінде команда жақсы нәтижелер көрсеткенін атап өтті. Атап айтқанда, оның жетекшілігімен Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде өз алаңында Бельгиямен тең түсіп (1:1), бапкердің ұлттық құрамадағы қызмет кезеңдерінің ішіндегі үздік көрсеткіштердің біріне қол жеткізді.
Сондай-ақ ҚФФ Байсуфиновтің басшылығымен команда өз күшіне деген сенімділігін қайта қалыптастырып, FIFA рейтингіндегі орнын жақсартқанын мәлімдеді.
Федерация Талғат Байсуфиновке ұлттық құрамадағы атқарған еңбегі мен қазақстандық футболды дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс айтты.
ҚФФ жаңа бапкерлер штабына қатысты ақпараттың кейінірек жарияланатынын хабарлады. Ал ұлттық құраманың алдағы матчтарға дайындығы жоспарға сай жалғасып жатыр.
Айта кетейік, Талғат Байсуфинов 2025 жылғы қазан айында Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың бас бапкері болып тағайындалған еді.
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