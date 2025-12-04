Қазақстан Еуропамен инвестиция, көлік және цифрлық байланыстарды күшейтеді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен келіссөздер жүргізіп, тараптар бірлескен мәлімдеме жасады. Президент кездесудің емен-жарқын әрі конструктивті өткенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан мен ЕО-ны өзара сенім мен түсіністікке негізделген жан-жақты стратегиялық ынтымақтастық байланыстырады. Осы сапар Кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімнің 10 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр.
Қазақстан – Орталық Азия елдерінің ішінде “жаңа буын” келісімін ратификациялаған алғашқы мемлекет. Бұл маңызды құжат сауда, инвестиция, инфрақұрылым, инновация және мәдениет секілді барлық негізгі бағыттарда серіктестікті нығайтуға жол ашты, – деді Мемлекет басшысы.
Экономикалық әріптестік – басты басымдық
Келіссөздерде сауда-инвестициялық ынтымақтастықты арттыру, бизнеске қолайлы орта қалыптастыру, сондай-ақ маңызды салалардағы бірлескен жобаларды іске асыру туралы уағдаластық жасалды. Президент энергия тиімділігі, маңызды минералдар, цифрлық технологиялар, көлік инфрақұрылымы салаларында серіктестікті кеңейтуге мүмкіндік мол екенін айтты.
Бірлескен күш-жігер арқылы Қазақстанды Еуразия кеңістігіндегі басты көлік тораптарының біріне айналдыра аламыз, – деді Тоқаев.
Осы орайда Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамыту негізгі тақырыптардың бірі болды. Қазақстан ЕО-ның 12 млрд еуро көлеміндегі инвестициялық пакетін қолдайды және оны көлік, жасыл энергетика мен цифрландыру жобаларына бағыттауды маңызды санайды.
Мемлекет басшысы Еуропалық стандарттарға сай табиғи ресурстарды терең өңдеп, қосылған құны жоғары өнім шығаруға басымдық берілетінін атап өтті.
Сандық трансформация және инновациялар
Тоқаев цифрлық саладағы әріптестікті күшейту жоспарына тоқталды: қауіпсіз интернетке қолжетімділікті кеңейту, шалғай өңірлерді жоғары жылдамдықты байланыспен қамтамасыз ету, сондай-ақ Astana Hub базасында ЕО–Орталық Азияның бірінші инновациялық кампусын ашу мүмкіндігі талқыланды.
Қазақстан Horizon Europe және Global Gateway бастамаларын қолдайды.
Адамдар арасындағы байланыс – ұзақмерзімді серіктестіктің негізі
Мемлекет басшысы Еуропалық Одақтың білім, ғылым және академиялық ұтқырлық салаларындағы тұрақты қолдауына ризашылық білдірді.
Erasmus+ бағдарламасы аясында мыңдаған қазақстандық студент Еуропада білім алып жатыр. Тоқаев визалық рәсімдерді жеңілдету мәселесі бойынша ынтымақтастық жалғасатынына үміт білдірді.
Білім және мәдени байланыстарды кеңейту іскерлік белсенділікті арттырып, халықтар арасындағы жақындасуға ықпал етеді, – деді ол.
Келіссөздердің нәтижесі:
• Қазақстан мен ЕО арасындағы стратегиялық серіктестіктің жаңа кезеңін ашты
• көлік, энергетика, цифрландыру, инновация және білім салаларында нақты бастамаларды ілгерілетуге бағытталды
• Еуропамен саяси және экономикалық интеграцияның тереңдеуіне серпін берді.