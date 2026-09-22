Қазақстан ерлер құрамасы Азиада-2026 ойындарының плей-офф кезеңіне шықты
G тобындағы соңғы кездесуде қазақстандықтар Лаос құрамасымен ойнады.
22 Қыркүйек 2026, 00:56
БӨЛІСУ
22 Қыркүйек 2026, 00:5622 Қыркүйек 2026, 00:56
142Фото: ҚР ҰОК
ҚР ҰОК мәліметінше, G тобындағы соңғы кездесуде қазақстандықтар Лаос құрамасымен ойнады. Ойын 3:1 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.
Осылайша, ұлттық құрама топтық кезеңде үш жеңіске қол жеткізді. Бұған дейін Қазақстан Бангладешті 3:0, Сингапурды 3:1 есебімен жеңген болатын.
Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы командалық турнирдің плей-офф кезеңіне жолдама алды.
Қазақстан спортшыларының келесі қарсыласы кейінірек анықталады.
Ең оқылған:
- Екібастұзда аулада жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, бала қаза тапты
- Азия ойындары: Жоламан Биғабыл каратэден алтын медаль жеңіп алды
- Софья Берульцева Қазақстан қоржынына төртінші алтын медальді салды
- Алматыда бір тәулікте мас күйінде көлік басқарған 18 жүргізуші ұсталды
- Оқу жылы басталғалы Қазақстанда 69 жасөспірім есірткі қылмысы үшін ұсталды