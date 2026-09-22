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Қазақстан ерлер құрамасы Азиада-2026 ойындарының плей-офф кезеңіне шықты

G тобындағы соңғы кездесуде қазақстандықтар Лаос құрамасымен ойнады.

22 Қыркүйек 2026, 00:56
АВТОР
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ҚР ҰОК 22 Қыркүйек 2026, 00:56
22 Қыркүйек 2026, 00:56
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Фото: ҚР ҰОК
 

Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарындағы командалық турнирдің топтық кезеңіндегі жарысын аяқтады.

ҚР ҰОК мәліметінше, G тобындағы соңғы кездесуде қазақстандықтар Лаос құрамасымен ойнады. Ойын 3:1 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.

Осылайша, ұлттық құрама топтық кезеңде үш жеңіске қол жеткізді. Бұған дейін Қазақстан Бангладешті 3:0, Сингапурды 3:1 есебімен жеңген болатын.

Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы командалық турнирдің плей-офф кезеңіне жолдама алды.

Қазақстан спортшыларының келесі қарсыласы кейінірек анықталады.

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