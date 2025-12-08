Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан ЕАЭО-ға төрағалық етеді: Тоқаев Сағынтаевпен жоспарларды пысықтады

Бүгiн, 12:40
155
Бөлісу:
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Кездесуде Еуразиялық экономикалық одақтың қазіргі жай-күйі мен одан әрі даму перспективасы талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Әңгімелесу кезінде Қазақстан Республикасының 2026 жылы Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалығы аясында атқаратын жұмыстарының басымдықтарына ерекше назар аударылды, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевқа биыл 21 желтоқсанда Санкт-Петербург қаласында өтетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына дайындық барысы туралы ақпарат берілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда суды өз бетінше пайдаланғандарға айыппұл салынды
Келесі жаңалық
Жетісуда сынап қалдықтары 3,5 мың баланың денсаулығына қауіп төндірген
Өзгелердің жаңалығы