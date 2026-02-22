Қазақстан бойынша автобустар жаңа Конституция жобасы туралы ақпарат тарату алаңына айналды
Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 730 қоғамдық көлік безендірілді.
Еліміздің барлық өңірінде республикалық референдум қарсаңында ауқымды ақпараттық науқан жалғасуда. Қазіргі сәте қалалар мен облыс орталықтарында қатынайтын автобустар және басқа да қоғамдық көліктер негізгі арналардың біріне айналды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қоғамдық көліктерді тақырыптық материалдармен безендіру ақпаратты барынша үлкен аудиторияға жеткізуге мүмкіндік береді: жолаушылар конституциялық өзгерістер мен алдағы республикалық референдум туралы түсіндірмелерді күн сайын жол үстінде көре алады.
Материалдар автобустардың сыртына да, салон ішіне де – плакаттар мен цифрлық экрандарға орналастырылады.
Мұндай формат аудиториямен тұрақты байланыс орнатып, визуалды қамтуды жоғары деңгейде үйлестіреді.
Осылайша, қоғамдық көлік азаматтармен тікелей байланыс жасаудың тиімді құралына айналуда.
Мұндай форматтың арқасында қазақстандықтар күнделікті өмірде жаңа Конституция жобасының негізгі ережелері туралы ақпарат алады: жұмысқа, оқуға бара жатқанда және жеке жұмысымен жүргенде, бұл түсіндіру жұмыстарын барынша қолжетімді әрі көрнекі етеді.