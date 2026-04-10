  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Қазақстан Азия біріншілігінде топ жарды: Президент боксшыларды құттықтады

Бүгiн 2026, 15:10
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 15:10
79
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы бокстан Қазақстан ұлттық құрамасын Ұлан-Батырда өткен Азия біріншілігінде табысты өнер көрсетуімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
 
Президент спортшыларымыз жалпы командалық есепте бірінші орынды жеңіп алып, отандық бокс мектебінің жоғары деңгейін көрсеткенін атап өтті, - делінген Ақорданың баспасөз қызметінде.
 
Құттықтауда Оразбек Асылқұлов, Сабыржан Аққалықов, Нұрбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец және Дина Исламбекова секілді спортшылардың жеңіс тұғырына көтеріліп, ортақ жетістікке зор үлес қосқанына назар аударылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық былғары қолғап шеберлерінің әлемдік жарыстарда көк байрағымызды биікте желбірете берулеріне тілектестік білдірді.
 
Еске салсақ, Мемлекет басшысы кеше Азия чемпионы болған боксшы қыздарды құттықтады.
 
Тағы оқи отырыңыздар:
 
Азия чемпионатында Нұрбек Оралбай алғаш рет алтын жүлде жеңіп алды
 
Оразбек Асылқұлов алғаш рет Азия чемпионы атанды  
 
Төрехан Сабырхан бокстан Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды  
 
Сабыржан Аққалықов бокстан Азия чемпионатының жеңімпазы атанды  
 

Ең оқылған:

Наверх