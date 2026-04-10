Төрехан Сабырхан бокстан Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды
Әлем чемпионы Төрехан Сабырхан (70 кг) өзінің ересектер санатындағы алғашқы Азия чемпионатының финалында тәжірибелі Зеяд Ишаишпен (Иордания) жолығып, қарсыласына жол берді.
Моңғолия астанасы Ұлан-Батырда бокстан Азия чемпионатының ерлер арасындағы финалдары өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлем чемпионы Төрехан Сабырхан (70 кг) өзінің ересектер санатындағы алғашқы Азия чемпионатының финалында тәжірибелі Зеяд Ишаишпен (Иордания) жолығып, қарсыласына жол берді.
Еске сала кетейік, 20 жастағы Төрехан бәсеке барысында ширек финалда Шамшер Саидовты (Тәжікстан), кейін Ван Пейченды (Қытай) қапы қалдырды.
Атап өтерлігі, жазғы Азия ойындары мен әлем чемпионатының қола жүлдегері Ишаиш 2024 жылы өз елінде өткен Азия чемпионатының финалында отандасымыз Асланбек Шымбергеновпен жұдырықтасып, жеңілген.
Алда әлі Ұлттық құраманың 3 өкілі шаршы алаңға шығады. Бағана 60 кг салмақта бақ сынайтын Оразбек Асылқұлов алтын медаль олжалады. Бұдан бөлек, ерлер командасы сапындағы Махмұд Сабырхан (55 кг), Ертуған Зейнуллинов (65 кг) пен Сағындық Тоғамбайда (90 кг) қола медаль бар.
Айта кетейік, бұған дейін Сабыржан Аққалықов бокстан Азия чемпионатының жеңімпазы атанды.
