Қазақстан Ауғанстанға 300 тонна гуманитарлық көмек жіберді

Делегация Кабул қаласына ресми сапармен барған.

Бүгiн 2026, 15:37
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Бүгiн 2026, 15:37
Бүгiн 2026, 15:37
152
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қазақстан Ауғанстанмен экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты жалғастырып жатыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Оның айтуынша, 19-21 маусым аралығында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бастаған қазақстандық делегация Кабул қаласына ресми сапармен барған.

Сапар барысында сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту, көлік-логистикалық ынтымақтастық және гуманитарлық өзара іс-қимыл мәселелері талқыланған.

Екі елдің іскер топтарының қатысуымен бизнес-форум ұйымдастырылып, жалпы салмағы шамамен 300 тоннаны құрайтын азық-түлік, алғашқы қажеттілік тауарлары мен дәрі-дәрмектерден тұратын кезекті гуманитарлық көмек партиясын Ауғанстан халқына тапсыру рәсімі өтті, - деді Ерлан Жетібаев.

Қазақстан соңғы жылдары Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсетіп, өңірлік тұрақтылықты қолдау бағытындағы бастамаларға қатысып келеді.

Ең оқылған:

Наверх