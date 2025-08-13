Қазақстан әуе жолаушыларын тасымалдау бойынша рекорд жаңартты

2025 жылғы шілдеде Қазақстан әуе компаниялары 1,7 млн жолаушы тасымалдап, 2024 жылдың сәйкес айымен салыстырғанда көрсеткішті 12,9%-ға арттырды. Бұл – 2007 жылдан бері бір айдағы ең жоғары нәтиже, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық статистика бюросына сілтеме жасап.
Жолаушы айналымы да рекордқа жетті – 3,4 млрд жолаушы (+6,9% жылдық өсім). Қаңтар-шілде аралығында 8,9 млн адам ұшып, бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,3%-ға артық. Осы кезеңдегі айналым – 17,6 млрд п-км (+8,9%).
Шілдеде жолаушылар тасымалынан түскен табыс 113 млрд теңгені құрап, өткен жылға қарағанда 15,6%-ға өсті. Жыл басынан бері табыс көлемі жарты триллион теңгеден асып отыр (+0,9%).
Бұған дейін авиация саласын дамыту және ұлттық жүк тасымалдаушысын құру жоспарлары жарияланған еді.