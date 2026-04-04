Қазақстан әлемдегі ең қауіпсіз елдердің бірі деп танылды
GTI-2026 рейтингінде Қазақстан 0.000 көрсеткішпен терроризм қаупі жоқ елдер қатарына еніп, өңірдегі ең қауіпсіз мемлекеттердің бірі атанды.
Қазақстан Республикасы терроризм деңгейі бойынша әлемдегі ең қауіпсіз мемлекеттердің қатарына енді. Бұл туралы 2026 жылға арналған Терроризмнің жаһандық индексі (GTI) деректері көрсетіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл Қазақстан өз азаматтары үшін жоғары қауіпсіздік деңгейін сақтап отыр. GTI мәліметіне сәйкес, ел ең төменгі – 0.000 көрсеткішін алды. Бұл террористік оқиғалар қаупінің іс жүзінде жоқ екенін білдіреді.
Қазақстанмен қатар нөлдік көрсеткішке Қырғызстан, Түрікменстан және Молдова да ие болды.
Қауіпсіздіктің жоғары деңгейі қауіптердің алдын алудың кешенді жүйесі, күштік құрылымдардың жұмысы және халықаралық ынтымақтастықтың арқасында қамтамасыз етіліп отыр. Елде әуежайлар, теміржол тораптары мен энергетикалық кәсіпорындар сияқты стратегиялық маңызы бар нысандарды бақылаудың заманауи технологиялары қолданылады.
Күштік құрылымдар төтенше жағдайларға жедел әрекет ету бойынша тұрақты түрде оқу-жаттығулар өткізіп, ШЫҰ мен ҰҚШҰ аясында көрші елдермен бірлескен операциялар жүргізеді.
Радикалданудың алдын алуға да ерекше көңіл бөлінеді. Мектептер мен университеттерде қауіпсіздікке арналған бағдарламалар жүзеге асырылып, жастар цифрлық кеңістіктегі жалған ақпарат пен экстремистік идеяларға қарсы тұруға үйретіледі.
Бүгінде Қазақстан аймақтағы ең қауіпсіз елдердің бірі болып қала береді. Мемлекет қауіпсіздік шараларын күшейтіп, халықтың хабардарлығын арттыруды жалғастырып отыр.
