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  • Қазақ мұнайы соғыс тұзағында қалды ма? Мұнай жөнелту тоқтаса, шығынды кім өтейді? 

Қазақ мұнайы соғыс тұзағында қалды ма? Мұнай жөнелту тоқтаса, шығынды кім өтейді? 

24 Шілде 2026, 17:04
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 24 Шілде 2026, 17:04
24 Шілде 2026, 17:04
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Қазақстан мұнайының шамамен 80 пайызы Каспий құбыр консорциумы арқылы экспортталады. Алайда Қара теңіздегі танкерлерге жасалған дрон шабуылдары бұл бағыттың қаншалықты осал екенін көрсетті.

КТК арқылы мұнай тасымалы ұзақ уақытқа тоқтаса, Қазақстан қанша шығынға ұшырайды? Ел бюджетіне қандай салмақ түседі? Қазақ мұнайын Еуропаға жеткізетін балама бағыттар бар ма? 

Сондай-ақ Ресейдегі жанармай тапшылығы Қазақстанның ішкі нарығына қалай әсер етуі мүмкін?  Осы сауалдарға Қазақстан мұнай сервистік компаниялары одағының (KazService) Президиум төрағасы Рәшид Жақсылықов жауап берді.

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