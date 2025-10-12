Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Qazaq Air ұшқыштары компания басшылығына үндеу жасады

Бүгiн, 15:47
180
Бөлісу:
Qazaq Air
Фото: Qazaq Air

Qazaq Air әуе компаниясының пилоттары компания басшылығына үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ Көлік министрлігіне сілтеме жасап.

Мәлімдемеде қойылған негізгі талаптар:

  • түнгі рейстер үшін төлем жүйесін қайта қарау,
  • командирлердің жалақысын көтеру,
  • екінші пилоттардың жалақысын көтеру
  • барлық пилоттар үшін төлемді арттыру.

Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі әуе компаниясынан бұл мәлімдемені елдің қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарауды талап етеді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

Көлік министрлігі ұсынған мәліметке сәйкес, Qazaq Air әуе компаниясының 49 %- ы Sovico тобына, тағы 49% -ы Самұрық Қазынаға, ал 2%-ы Kazasia Holding Limited компаниясына тиесілі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Заңғар Нұрланұлы ITF Juniors турниріндегі жетінші жекелей титулын жеңіп алды
Келесі жаңалық
Мбаппе Әзербайжанмен болған матчта тағы да жарақат алды
Өзгелердің жаңалығы