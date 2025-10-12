Qazaq Air ұшқыштары компания басшылығына үндеу жасады

Qazaq Air әуе компаниясының пилоттары компания басшылығына үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ Көлік министрлігіне сілтеме жасап.
Мәлімдемеде қойылған негізгі талаптар:
- түнгі рейстер үшін төлем жүйесін қайта қарау,
- командирлердің жалақысын көтеру,
- екінші пилоттардың жалақысын көтеру
- барлық пилоттар үшін төлемді арттыру.
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі әуе компаниясынан бұл мәлімдемені елдің қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарауды талап етеді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Көлік министрлігі ұсынған мәліметке сәйкес, Qazaq Air әуе компаниясының 49 %- ы Sovico тобына, тағы 49% -ы Самұрық Қазынаға, ал 2%-ы Kazasia Holding Limited компаниясына тиесілі.