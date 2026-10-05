Қызылорда облысында соттың екі судьясы 9 жылға сотталды

Қазалы аудандық сотының төрағасы мен судьясы ірі мөлшерде пара алды деген айыппен ұсталған еді. Сот олардың ісі бойынша үкім шығарды.

5 Қазан 2026, 12:53
АВТОР
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ҰҚК баспасөз қызметі 5 Қазан 2026, 12:53
5 Қазан 2026, 12:53
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Фото: ҰҚК баспасөз қызметі

2026 жылғы 18 қыркүйекте Қызылорда облысы Қазалы аудандық сотының төрағасы Д. Әбдіқалықов пен судья С. Бертайға қатысты сот үкімі шығарылып, оларға 9 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Аталғандар ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігінің 2-тармағында және 366-бабы 3-бөлігінің 2, 4-тармақтарында көзделген сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танылды, - деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.

Атап айтсақ, биылғы жылдың қаңтарында бұларды ірі мөлшерде пара алу дерегі бойынша ҰҚК ұстаған болатын.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда.

 

 

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