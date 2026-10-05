Қызылорда облысында соттың екі судьясы 9 жылға сотталды
Қазалы аудандық сотының төрағасы мен судьясы ірі мөлшерде пара алды деген айыппен ұсталған еді. Сот олардың ісі бойынша үкім шығарды.
5 Қазан 2026, 12:53
БӨЛІСУ
5 Қазан 2026, 12:535 Қазан 2026, 12:53
107Фото: ҰҚК баспасөз қызметі
2026 жылғы 18 қыркүйекте Қызылорда облысы Қазалы аудандық сотының төрағасы Д. Әбдіқалықов пен судья С. Бертайға қатысты сот үкімі шығарылып, оларға 9 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Аталғандар ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігінің 2-тармағында және 366-бабы 3-бөлігінің 2, 4-тармақтарында көзделген сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танылды, - деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.
Атап айтсақ, биылғы жылдың қаңтарында бұларды ірі мөлшерде пара алу дерегі бойынша ҰҚК ұстаған болатын.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда.
Ең оқылған:
- Трамп АҚШ-та сағат тілін маусым сайын ауыстыруды тоқтатуды талап етті
- Талдықорғанда әйеліне шабуыл жасаған қарулы ер адам ұсталды
- Камчатка жағалауында магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі тіркелді
- Ресейде оба тарап жатқаны рас па?
- Елімізде 169 балаға есту қабілетін қалпына келтіру үшін кохлеарлық имплант орнатылды