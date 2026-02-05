Қазақстанның соңғы жаңалықтары

"Қауіпті роза": Қазақстанда Эквадордан әкелінген гүлдерден зиянкестер табылды

Бүгiн, 11:31
257
Бөлісу:
freepik
PHOTO
Фото: freepik

Қазақстанға Эквадордан әкелінген раушан гүлдерден зиянкестер табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

«Сарыарқа» халықаралық әуежайының фитосанитариялық бақылау бекетінде Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясының өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторы карантинге жатқызылған өнімді импорттау кезінде бақылау және қадағалау жұмыстарын жүргізу барысында фитосанитариялық талаптарға қайшы әрекеттерді анықтады, - деп хабарлады Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің баспасөз қызметі. 

Бақылау іс-шаралары аясында Эквадор Республикасынан келген раушан гүлдерінен сынамалар алынды. Оларлың жалпы көлемі 50 695 дана.

"Қауіпті роза": Қазақстанда Эквадордан әкелінген гүлдерден зиянкестер табылды

«Фитосанитария» РМК Қарағанды облыстық филиалының сараптама қорытындысына сәйкес, гүлдердің бір бөлігінен карантиндік нысан — батыс гүл трипсі табылып, әкімшілік іс қозғалды. Материалдар қолданыстағы заңнамаға сәйкес процестік шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.

"Қауіпті роза": Қазақстанда Эквадордан әкелінген гүлдерден зиянкестер табылды

Еске салайық, бұған дейін Астанада Кореядан әкелінген қауіпті қызанақ тұқымы анықталған болатын. 

"Қауіпті роза": Қазақстанда Эквадордан әкелінген гүлдерден зиянкестер табылды
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
ДДСҰ ескертеді: Азияда онкологиялық аурулар саны күрт өсті
Келесі жаңалық
Трамп: "Өз қауіпсіздігіме алаңдаймын"
Өзгелердің жаңалығы