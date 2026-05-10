Қауіпті хантавирус Еуропаға тарай бастады
Бір жағдай Аликанте провинциясында тіркелсе, екіншісі Ұлыбритания аумағында анықталған.
Испанияда және Ұлыбританияның теңіз асып жатқан аумақтарының біріне кіретін архипелагта хантавирус жұқтыруы мүмкін екі жағдай тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, екі оқиға да MV Hondius круиз кемесіндегі инфекция ошағымен байланысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Reuters агенттігінің мәліметінше, жағдайлардың бірі Аликанте провинциясында анықталған. Кеме бортында болған 32 жастағы әйелден хантавирус инфекциясына тән белгілер байқалған. Бұған дейін дәл осы кемеден Нидерланд азаматы ауруханаға жеткізіліп, ол 25 сәуірде қайтыс болған еді.
Екінші ықтимал жағдай Ұлыбритания азаматының арасынан анықталған. Ол Әулие Елена, Вознесение және Тристан-да-Кунья аралдарына кіретін архипелагта тұрады. Алдын ала мәлімет бойынша, ол сәуір айының ортасында кеме аралдар маңына тоқтаған кезде борттан түскен.
Мамандар жағдайды бақылауды жалғастырып, инфекцияның таралуына қатысты мән-жайды анықтап жатыр.
