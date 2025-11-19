"Қауіпсіз жол": Ел жолдары бір апта бойы қатаң бақыланады

18-23 қараша аралығында республика аумағында жол-көлік оқиғаларының жолын кесуге бағытталған "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараны жүргізу қажеттілігі адам шығынымен болған ауыр жол апаттары себеп болып отыр. ЖПІШ барысында:
- Патрульдеу маршруттары мен полиция қызметкерлерінің саны барынша көбейтіледі.
- Биыл адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғалары 31% өскені байқалады. Сондықтан облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда рейдтік іс-шаралар үздіксіз ұйымдастырылады.
- Жылдамдық режимін сақтау, басып озу және қарсы жолаққа шығу талаптарын бақылау күшейтілді.
- Заңсыз тасымалдаушылар мен такси қызметіне қатысты тексерулер жандандырылды.
- Елді мекендерде жаяу жүргіншілерді қағып кету жағдайларының алдын алу бойынша да қосымша шаралар қабылданады.