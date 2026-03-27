Қатысушылар арасында қазақстандықтар болуы мүмкін: Әлеуметтік желіде Ресейдегі төбелес қызу талқылануда
Жаппай төбелеске қатысушылардың арасында Қазақстан азаматтары да болуы мүмкін.
Әлеуметтік желілерде Ресейдің Ленинград облысында болған жанжалдың бейнежазбалары таралып жатыр. Пайдаланушылардың мәліметінше, жаппай төбелеске қатысушылардың арасында Қазақстан азаматтары да болуы мүмкін. Санкт-Петербургтегі Қазақстанның Бас консулдығы Усть-Луга кентінде болған оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. BAQ.KZ тілшісі бұл мәселеге қатысты Сыртқы істер министрлігінен пікір сұрады.
Қазақстан Республикасының Санкт-Петербургтегі Бас консулдығы 2026 жылғы 26 наурызда Усть-Луга кентінде “Велестрой” компаниясының нысанында болған, Қазақстан азаматтары қатысқан жанжал туралы ақпаратты тексеріп жатыр. Алдын ала мәліметке сәйкес, оқиғаға қатысушыларды Ресей Федерациясының құқық қорғау органдары мән-жайды анықтау үшін ұстаған. Ресейдің құзырлы органдарына және компания басшылығына ресми сауалдар жолданды, – деп хабарлады ҚР СІМ.
Ведомствода атап өткендей, қазақстандық дипломаттар толық ақпарат алу үшін Ресейдің құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасап жатыр.
Дипломаттар Санкт-Петербург қаласы мен Ленинград облысы бойынша ІІМ бас басқармасымен байланыста. Мақсат – Қазақстан азаматтарының нақты санын және құқықтық мәртебесін анықтау. Бұл мәселе министрліктің ерекше бақылауында, – деп атап өтті ведомство.
Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайы, оның ішінде ұсталғандар саны мен жанжалдың себептері анықталып жатыр.
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Үш минуттық неке: Қалыңдық үйленген соң күйеу жігітінің бір ауыз сөзі үшін қайта ажырасты
- 1 млрд теңге: Құрамында алтыны бар құмды шетелге шығару әрекетінің жолы кесілді
- LRT конструкциясы: Астаналық жүргізуші тегін суға көлігін жуып алды