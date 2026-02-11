Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Қатон-Қарағай ұлттық паркінде үш күшігімен бірге қар барысы бейнежазбаға түсіп қалды

Бүгiн, 07:23
81
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

Қатон-Қарағай ұлттық паркінің аумағында орнатылған фототұзақ үш күшігімен жүрген қар барысын тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл – өте сирек оқиға. Себебі қар барысының күшіктері шамамен екі жыл бойы аналығының жанында болады. Осы уақыт ішінде олар аң аулауды және қауіптен сақтануды үйренеді, – делінген ұлттық парк жариялаған бейнежазба сипаттамасында.

Сондай-ақ парк өкілдері мұндай кадрлар ұлттық парк аумағында сирек кездесетін жануарлардың көбеюіне қолайлы жағдай жасалғанын көрсететінін атап өтті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін Астанада бірінші ауысым оқушылары онлайн оқиды
Келесі жаңалық
Қысқы Олимпиада: бүгін жарыс жолына 7 қазақстандық шығады
Өзгелердің жаңалығы