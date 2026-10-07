Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
7 Қазан 2026, 18:06
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7 Қазан 2026, 18:067 Қазан 2026, 18:06
148Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді туған күнімен құттықтап, жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі.
Қазақстан Президенті Ресейдің өркендеуі және халқының игілігі жолындағы Владимир Путиннің айрықша рөлі мен табанды еңбегін атап өтті.
Мемлекет басшысы Ресей Президентінің екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды нығайтуға зор үлес қосқанына тоқталды.
Сондай-ақ тараптар алдағы бірлескен іс-шаралар кестесін қарастырды.
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