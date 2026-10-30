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Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттерінің саммитіне қатысу үшін Анкараға барды

30 Қазан 2026, 13:35
АВТОР
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Ақорда 30 Қазан 2026, 13:35
30 Қазан 2026, 13:35
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитіне қатысу үшін Анкарадағы Президент кешенінің Көрме орталығына барды.

Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысушы делегация басшылары бірге суретке түсті.

Саммит 29-30 қазанда Түркия астанасында өтуде. Кездесу барысында қатысушылар саяси және экономикалық ынтымақтастықты, көлік байланыстарын, энергетика саласын және өңірлік қауіпсіздік мәселелерін дамыту жолдарын талқылайды деп күтілуде.

Саммит қарсаңында Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен келіссөз жүргізді. Мемлекет басшылары делегациялардың шағын және кеңейтілген құрамында екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады.

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