Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттерінің саммитіне қатысу үшін Анкараға барды
30 Қазан 2026, 13:35
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30 Қазан 2026, 13:3530 Қазан 2026, 13:35
150Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитіне қатысу үшін Анкарадағы Президент кешенінің Көрме орталығына барды.
Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысушы делегация басшылары бірге суретке түсті.
Саммит 29-30 қазанда Түркия астанасында өтуде. Кездесу барысында қатысушылар саяси және экономикалық ынтымақтастықты, көлік байланыстарын, энергетика саласын және өңірлік қауіпсіздік мәселелерін дамыту жолдарын талқылайды деп күтілуде.
Саммит қарсаңында Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен келіссөз жүргізді. Мемлекет басшылары делегациялардың шағын және кеңейтілген құрамында екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
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