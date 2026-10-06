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  • Қасым-Жомарт Тоқаев Қылмыстық істер бойынша Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды

Қасым-Жомарт Тоқаев Қылмыстық істер бойынша Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды

6 Қазан 2026, 20:01
АВТОР
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Ақорда 6 Қазан 2026, 20:01
6 Қазан 2026, 20:01
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы «Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

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