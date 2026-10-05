Қасым-Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын әуежайда қарсы алды
5 Қазан 2026, 18:53
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5 Қазан 2026, 18:535 Қазан 2026, 18:53
238Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астана әуежайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты күтіп алды.
Қазақстан Республикасы Әскери әуе күштерінің ұшақтары мемлекет шекарасынан елордаға дейін Оман Сұлтаны мінген бортпен қапталдаса ұшты.
Мәртебелі мейманның келуіне орай ұшу алаңында Құрмет қарауылы ротасы мен Президент оркестрі сап түзеді.
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