Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев Люксембург Премьер-министрімен келіссөз жүргізді

Кеше, 21:45
156
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясының алаңында Люксембург Премьер-министрі Люк Фриденмен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Келіссөз барысында екіжақты ынтымақтастықтың кең көлемді мәселелері талқыланды.

Президент Қазақстан мен Люксембург ертеден достық және сындарлы қарым-қатынас орнатқанын атап өтті.

Сауда-инвестициялық ықпалдастықты дамытуға, сондай-ақ цифрландыру мен қаржы технологиялары салаларындағы бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға ерекше мән берілді.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Люк Фриден осы мақсатта екі елдің бизнес қауымдастығы арасындағы байланыстарды жандандыруға уағдаласты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сотталғандар бизнес ашуға арналған грант ұтып алды
Келесі жаңалық
Президент Финляндия басшысымен келіссөз жүргізді
Өзгелердің жаңалығы