  • Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та Бейбітшілік кеңесінің отырысына қатысуда

Жиын Вашингтондағы Дональд Трамп атындағы бейбітшілік институтында өтуде.

Бүгiн 2026, 20:55
Бүгiн 2026, 20:55
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап. 

Жиын Вашингтондағы Дональд Трамп атындағы бейбітшілік институтында өтуде. 

