  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту туралы жарлыққа өзгерістер енгізді

Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту туралы жарлыққа өзгерістер енгізді

Бүгiн 2026, 20:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда Бүгiн 2026, 20:49
Бүгiн 2026, 20:49
81
Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту туралы жарлыққа өзгерістер енгізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы «Алатау қаласын дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 1015 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды, - деп жазылған хабарламада. 

Ең оқылған:

Наверх