Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту туралы жарлыққа өзгерістер енгізді
Бүгiн 2026, 20:49
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Бүгiн 2026, 20:49Бүгiн 2026, 20:49
81Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту туралы жарлыққа өзгерістер енгізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы «Алатау қаласын дамытудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 1015 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды, - деп жазылған хабарламада.
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