Қаржы пирамидасынан 337 млн теңге тапқан: Астаналықтың шартты жазасы жеткіліксіз деп танылды
6,2 мыңнан астам адам тартылған қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы жеңіл жаза алған. Енді оның ісі жаңа сот талқылауына жіберілді.
Елорда тұрғыны 2023-2025 жылдар аралығында жұмыс істеген қаржы пирамидасын ұйымдастырып, оған 6,2 мыңнан астам адамды тартқан. Қылмыстық схема арқылы оның 337 млн теңге көлемінде табыс тапқаны анықталды.
Сотта азаматтың қаржы пирамидасын ұйымдастырып, басқарғаны дәлелденген. Соған қарамастан, оған мүлкі тәркіленбестен, 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған.
Бас прокуратура соттың бұл шешімімен келіспей, тағайындалған жазаны тым жеңіл деп бағалаған.
Прокурордың наразылығын кассациялық сот қарады. Нәтижесінде сот төменгі инстанциялардың сот актілерінің күшін жойып, қылмыстық істі жаңа сот талқылауына жіберді, - деп хабарлады Бас прокуратура.
Осылайша, қаржы пирамидасын ұйымдастырған елорда тұрғынына қатысты істі сот қайта қарайтын болды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды. «Sax Invest» қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шығарылды.
Сондай-ақ, Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 5 жылға сотталды. Ол салымшыларға күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетінін уәде еткен.
Ең оқылған:
- «Менде осындай сынақ болып тұр»: Данияр Елеусінов ішімдікке салынғанын мойындады
- «Әйелге әлімжеттік жасау – адамдықтың ең төменгі шегі»: Димаш Құдайберген зорлық-зомбылықты қатаң айыптады
- Жаңбыр, найзағай, бұршақ: 15 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Астанада TikTok-та әдепсіз видео жариялаған шетелдікке айыппұл салынды
- Қазақстан туристер үшін ең қауіпсіз елдердің қатарына енді