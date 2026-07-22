Қарасор мен Шетпе теміржол вокзалдары жаңа кейіпке енді
Елімізде теміржол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Павлодар облысындағы Қарасор және Маңғыстау облысындағы Шетпе станцияларының вокзалдары қайта жаңғыртудан өтіп, жолаушыларға заманауи талаптарға сай қызмет көрсете бастады.
Теміржол вокзалдарын жаңарту – жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға, қауіпсіз әрі қолайлы орта қалыптастыруға бағытталған жұмыстардың бірі. Жаңғыртылған нысандарда заманауи инженерлік жүйелер орнатылып, мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін қолжетімді жағдай жасалды.
Қарасор вокзалы заманауи талаптарға сай жаңартылды
Павлодар облысында Қарасор станциясының теміржол вокзалын реконструкциялау жұмыстары аяқталды. 1988 жылы салынған нысан толық жаңартылып, қазіргі талаптарға сәйкес жабдықталды.
Жөндеу барысында вокзал ғимаратының шатыры, қасбеті және ішкі бөлмелері жаңартылды. Сонымен қатар сумен жабдықтау, кәріз, жылу және электрмен қамту жүйелері толық жаңғыртылды.
Сондай-ақ вокзал маңындағы аумақ абаттандырылып, жолаушылар платформасы жаңартылды.
Жолаушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығына ерекше көңіл бөлінді. Ғимаратта заманауи желдету және өрт қауіпсіздігі жүйелері орнатылды. Бұдан бөлек кедергісіз орта қалыптастыру мақсатында пандус, тактильді бағыттау элементтері және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған арнайы күту бөлмесі жабдықталды.
Қарасор теміржол станциясының вокзалы 3-санатқа жатады. Станция арқылы Астана, Павлодар, Көкшетау, Шымкент және Түркістан бағыттарына қатынайтын 4 жолаушылар пойызы жүреді.
Шетпе вокзалының аумағы бес есеге ұлғайды
Маңғыстау облысында Шетпе теміржол вокзалы қайта жаңғыртудан кейін пайдалануға берілді.
Жаңартылған вокзалдың ашылу рәсіміне Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ өкілдері және мердігер ұйым қызметкерлері қатысты.
Жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан еліміздегі 124 теміржол вокзалын жаңғырту жөніндегі ауқымды мемлекеттік бағдарлама аясында іске асырылды.
Қайта жаңғырту барысында 1967 жылы салынған вокзал ғимараты толық жаңартылды. Нысанның қабырғалары қайта тұрғызылып, шатыры мен қасбеті ауыстырылды. Сонымен қатар инженерлік желілер жаңартылып, ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілді.
Вокзал аумағында абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, жаңа жолаушылар платформасы салынды. Оның аумағы 2 100 шаршы метрді құрайды.
Платформаға заманауи жабын төселіп, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған тактильді жолақтар, навигациялық белгілер және қажетті инфрақұрылым элементтері орнатылды. Вокзал жаңа жиһазбен және заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілді.
Жобаның басты көрсеткіштері
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Ауданы: Вокзал ғимаратының жалпы ауданы 201 шаршы метрден 1 103 шаршы метрге дейін (5 еседен астам) ұлғайды.
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Өткізу қабілеті: Тәуліктік сыйымдылығы 100-ден 200 жолаушыға дейін (2 есе) өсті.
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Платформа: Ауданы 2 100 шаршы метр болатын жаңа жолаушылар платформасы салынып, тактильді жолақтар мен навигациялық белгілер орнатылды.
Бүгінгі таңда Шетпе станциясы арқылы Семей, Қарағанды, Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау және Орал бағыттарына қатынайтын 16 жолаушылар пойызы өтеді.
Еліміздің өңірлеріндегі теміржол вокзалдарын кезең-кезеңімен жаңарту жұмыстары алдағы уақытта да өз жалғасын табады.
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