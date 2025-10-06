Қарағандыдағы резонансты іс: қыздың мәйітімен бірге табылған полицей комадан шықты

Қарағандыда дәрігерлер опорлық пунктте ес-түссіз күйде, қасында көз жұмған қызбен бірге табылған учаскелік полиция инспекторын ауыр халден шығарып алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі “Патриот” Telegram-арнасына сілтеме жасап.
Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы мәлімдегендей, 36 жастағы пациенттің жағдайы ауыр, бірақ аса ауыр емес, оң динамика байқалады.
Полиция майоры қазіргі уақытта Макажанов атындағы клиниканың реанимация бөлімінде жатыр. Егер ем-дом сәтті өтсе, ол ауруханадан шыққан соң тергеушінің сұрақтарына жауап береді – бұл процесс 23 жастағы Эльмираның өліміне қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында жүргізілмек.
Еске сала кетейік, 30 қыркүйек кешінде Михайлов бөлімінің тірек пунктіне кезекшілікке келген аға учаскелік инспектор диванда жансыз күйде жатқан жалаңаш қызды және жұмыс үстелінде ес-түссіз жатқан әріптесін тауып алған. Дәрігерлер дереу жетіп, реанимациялық шараларды тікелей қызметтік кабинетте өткізген. Кейін зардап шеккен полицей ауруханаға жеткізілді.
Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам мен әйелдің денелерінен зорлық-зомбылық, қан немесе арпалыс іздері табылмаған. Қыздың нақты өліміне не себеп болғаны әзірге белгісіз – Эльмираның туыстары химиялық-токсикологиялық сараптама нәтижесін күтуде. 23 жастағы марқұм РТИ ауданында жерленді, оның төрт жасар ұлы қалды.
“Патриот” Telegram-арнасының хабарлауынша, зардап шеккен майор бұған дейін Теміртауда тергеуші болып қызмет еткен, әріптестері арасында жақсы беделге ие болған. Кейін ол Қарағандыға учаскелік инспектор лауазымына ауыстырылған, бірақ мұндай кадрлық шешімнің себебі әзірге нақтыланбаған.
Қазір тергеу органдары сол түні полиция тірек пунктінде нақты не болғанын және қатардағы кезекшіліктің қалайша қайғылы оқиғаға айналғанын анықтап жатыр.