Қарағандыда жол апатынан бес адам зардап шекті
Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Кеше 2026, 11:47
Фото: freepik.com
Қарағандыда үш көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болып, салдарынан бес адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағанды облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, апат 4 сәуірден 5 сәуірге қараған түні шамамен түн ортасында Көгілдір тоғандар ауданында болған. Соқтығысқа Chevrolet Cobalt, BMW және Lada Priora көліктері қатысқан.
Жол апаты салдарынан бес адам жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді.
Оқиға орнында жедел-тергеу тобы жұмыс істеп жатыр.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- Түркістан облысында суға батып кеткен баланың мәйіті табылды
- Астанадағы тұрғындарды шошытқан «атыс»: Полиция оқиғаға түсініктеме берді