Қарағандыда пәтердегі өрттен 8 адам эвакуацияланды

Сондай-ақ өрт шыққан пәтерден газ баллоны қауіпсіз жерге шығарылды.

5 Қазан 2026, 21:50
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 5 Қазан 2026, 21:50
5 Қазан 2026, 21:50
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қарағандының 22-шағынауданында бес қабатты тұрғын үйдің бесінші қабатындағы пәтерден өрт шықты.

Алдын ала мәлімет бойынша, розеткадағы қысқа тұйықталудан интернет-модемнің кабелі тұтанған. Кейін өрт пәтердегі заттарға таралып, шамамен 4 шаршы метр аумақты шарпыған.

Оқиға кезінде пәтер иелері үйде болмаған. Түтіннің иісін сезген көршілер құтқару қызметін шақырған.

Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері подъездегі пәтерлерден 8 адамды баспалдақ арқылы эвакуациялады. Сондай-ақ өрт шыққан пәтерден газ баллоны қауіпсіз жерге шығарылды.

Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Құтқарушылар тұрғындарға электр құрылғыларын қараусыз қалдырмауды, ақаулы ұзартқыштар мен электр сымдарын пайдаланбауды ескертеді.

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