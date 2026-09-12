Қарағандыда бір жасар сәби шұңқырға құлап кетті
Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері баланы шұңқырдан алып шығып, анасына аман-есен тапсырды.
12 Қыркүйек 2026, 16:10
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12 Қыркүйек 2026, 16:1012 Қыркүйек 2026, 16:10
25Фото: ТЖМ телеграм каналы
Құтқарушылар шұңқырға құлап кеткен баланы құтқарды.
Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан ауданындағы Чайкина көшесінде тұрғын үйдің маңында бағана орнату үшін қазылған шұңқырға 2025 жылы туған бала құлап кеткен.
Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері баланы шұңқырдан алып шығып, анасына аман-есен тапсырды.
Әрі қарай тексеру үшін бала жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды.
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