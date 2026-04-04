Қарағандыда 10 жасар бала лифтіде қамалып қалған

4 Сәуір 2026, 07:49
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қарағанды қаласында лифтіде қамалып қалған бала құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне Шахтёрлер көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен түскен.

Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары слесарлық құралдардың көмегімен лифт кабинасының есігін ашып, ішінде болған 2016 жылы туған баланы сыртқа шығарды.

Зардап шеккендер жоқ.

Ең оқылған:

